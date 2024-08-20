Мошенники похитили с банковских счетов почти 5 млрд рублей во II квартале

Всего за апрель – июнь 2024 г. было зафиксировано почти 257 000 мошеннических операций. По данным ЦБ, показатель на 14,9% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Банки отразили 16,3 млн попыток мошенников похитить деньги граждан на общую сумму 2,3 трлн руб. Показатели почти в полтора раза больше средних значений на предыдущий период.