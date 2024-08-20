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Мошенники похитили с банковских счетов почти 5 млрд рублей во II квартале

За апрель – июнь зафиксировано почти 257 000 мошеннических операций
Ведомости

За II квартал этого года мошенники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб., сообщает Банк России.

«Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала», – отмечает регулятор.

Всего за апрель – июнь 2024 г. было зафиксировано почти 257 000 мошеннических операций. По данным ЦБ, показатель на 14,9% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Банки отразили 16,3 млн попыток мошенников похитить деньги граждан на общую сумму 2,3 трлн руб. Показатели почти в полтора раза больше средних значений на предыдущий период.

В августе также стало известно, что мошенники теперь чаще используют дипфейки. С помощью нейросетей они создают видеоизображения человека. Клон в коротком видео рассказывает якобы о своей проблеме. Для создания дипфейка злоумышленники используют фото, видео и записи голоса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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