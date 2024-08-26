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Семьи погибших при захвате заложников в волгоградской ИК получат по 1 млн рублей

Ведомости

Семьи сотрудников ФСИН, погибших при захвате заложников в исправительной колонии № 19 в Суровикино в Волгоградской области, получат по 1 млн руб. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Бочаров на заседании оперштаба.

Провести работу по выделению средств он поручил профильным органам исполнительной власти. Бочаров добавил, что пострадавшие получают необходимую помощь в медучреждениях региона.

23 августа четверо заключенных ИК № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. Четверо сотрудников погибли, еще несколько были госпитализированы с ранениями. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

24 августа сообщалось, что некоторых сотрудников колонии допрашивает СК. В учреждении также проверяли наличие у осужденных запрещенных предметов. Правоохранители выясняют, как на территорию ИК-19 попали флаги запрещенных организаций, а у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны и компоненты для взрывного устройства.

26 августа УФСИН по Волгоградской области опровергло информацию о поощрении заключенных в ИК № 19 алкоголем и доступом к телефонам. Служба назвала такие сообщения фейковыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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