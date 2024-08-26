Семьи погибших при захвате заложников в волгоградской ИК получат по 1 млн рублей
Семьи сотрудников ФСИН, погибших при захвате заложников в исправительной колонии № 19 в Суровикино в Волгоградской области, получат по 1 млн руб. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Бочаров на заседании оперштаба.
Провести работу по выделению средств он поручил профильным органам исполнительной власти. Бочаров добавил, что пострадавшие получают необходимую помощь в медучреждениях региона.
23 августа четверо заключенных ИК № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. Четверо сотрудников погибли, еще несколько были госпитализированы с ранениями. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).
24 августа сообщалось, что некоторых сотрудников колонии допрашивает СК. В учреждении также проверяли наличие у осужденных запрещенных предметов. Правоохранители выясняют, как на территорию ИК-19 попали флаги запрещенных организаций, а у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны и компоненты для взрывного устройства.
26 августа УФСИН по Волгоградской области опровергло информацию о поощрении заключенных в ИК № 19 алкоголем и доступом к телефонам. Служба назвала такие сообщения фейковыми.