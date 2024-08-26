Семьи погибших при захвате заложников в волгоградской ИК получат по 1 млн рублей

23 августа четверо заключенных ИК № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. Четверо сотрудников погибли, еще несколько были госпитализированы с ранениями. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.