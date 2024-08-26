На фоне задержания Дурова в Госдуме предложили взять Telegram «под защиту»

Высокая значимость Telegram для россиян требует от властей принятия мер по его защите от внешнего воздействия, заявил «Коммерсанту» лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. Такое предложение прозвучало после того, как 24 августа во Франции был задержан основатель мессенджера Павел Дуров.