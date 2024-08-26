На фоне задержания Дурова в Госдуме предложили взять Telegram «под защиту»
Высокая значимость Telegram для россиян требует от властей принятия мер по его защите от внешнего воздействия, заявил «Коммерсанту» лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. Такое предложение прозвучало после того, как 24 августа во Франции был задержан основатель мессенджера Павел Дуров.
«Я считаю необходимым рассмотреть возможность взять Telegram под защиту, тем более что Россия фактически его родина. Возможно, стоит попросить достойных бизнесменов международного уровня выкупить мессенджер – это может быть один из способов спасения компании», – сказал Миронов.
В ЛДПР считают Telegram самым популярным и безопасным на данный момент мессенджером, а чиновникам важно быть там, где есть граждане.
«Если станет понятно, что мессенджер захвачен спецслужбами западных стран, то будем подбирать другие аналоги», – заявили в пресс-службе партии.
Из комментариев представителей фракций «Коммерсанту» следует также, что российские органы власти пока могут продолжать вести свои каналы в Telegram, несмотря на задержание Дурова, но чиновники должны учитывать это обстоятельство и соблюдать осторожность.
Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.