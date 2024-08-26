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На фоне задержания Дурова в Госдуме предложили взять Telegram «под защиту»

Ведомости

Высокая значимость Telegram для россиян требует от властей принятия мер по его защите от внешнего воздействия, заявил «Коммерсанту» лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. Такое предложение прозвучало после того, как 24 августа во Франции был задержан основатель мессенджера Павел Дуров.

«Я считаю необходимым рассмотреть возможность взять Telegram под защиту, тем более что Россия фактически его родина. Возможно, стоит попросить достойных бизнесменов международного уровня выкупить мессенджер – это может быть один из способов спасения компании», – сказал Миронов.

В ЛДПР считают Telegram самым популярным и безопасным на данный момент мессенджером, а чиновникам важно быть там, где есть граждане.

«Если станет понятно, что мессенджер захвачен спецслужбами западных стран, то будем подбирать другие аналоги», – заявили в пресс-службе партии.

Из комментариев представителей фракций «Коммерсанту» следует также, что российские органы власти пока могут продолжать вести свои каналы в Telegram, несмотря на задержание Дурова, но чиновники должны учитывать это обстоятельство и соблюдать осторожность.

Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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