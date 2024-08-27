Le Figaro: следователи отпустили телохранителя и помощницу Дурова после допроса

Издание отмечает, что первый раз Дурова допросили еще в субботу вечером после прилета в Париж, где он должен был провести как минимум один вечер. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного 8 июля. Срок содержания Дурова под стражей был продлен до среды, 28 августа.