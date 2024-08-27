Le Figaro: следователи отпустили телохранителя и помощницу Дурова после допроса
Следователи во Франции допросили телохранителя и помощницу основателя Telegram Павла Дурова, после чего отпустили их на свободу, сообщает французское издание Le Figaro.
Имена телохранителя и помощницы в заметке не приводятся.
Издание отмечает, что первый раз Дурова допросили еще в субботу вечером после прилета в Париж, где он должен был провести как минимум один вечер. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного 8 июля. Срок содержания Дурова под стражей был продлен до среды, 28 августа.
«Его телохранитель и помощница, которые все время его сопровождают, были допрошены следователями, затем их отпустили на свободу, рассказал источник, близкий к расследованию», – пишет Le Figaro.
Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявили, поскольку уголовные дела возбуждены в отношении неназванного лица.
В самом мессенджере назвали обвинения французской стороны абсурдными. Команда Telegram подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.