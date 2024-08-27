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Le Figaro: следователи отпустили телохранителя и помощницу Дурова после допроса

Ведомости

Следователи во Франции допросили телохранителя и помощницу основателя Telegram Павла Дурова, после чего отпустили их на свободу, сообщает французское издание Le Figaro.

Имена телохранителя и помощницы в заметке не приводятся.

Издание отмечает, что первый раз Дурова допросили еще в субботу вечером после прилета в Париж, где он должен был провести как минимум один вечер. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного 8 июля. Срок содержания Дурова под стражей был продлен до среды, 28 августа.

«Его телохранитель и помощница, которые все время его сопровождают, были допрошены следователями, затем их отпустили на свободу, рассказал источник, близкий к расследованию», – пишет Le Figaro.

Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявили, поскольку уголовные дела возбуждены в отношении неназванного лица.

В самом мессенджере назвали обвинения французской стороны абсурдными. Команда Telegram подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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