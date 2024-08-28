Белгородскую экс-чиновницу обвинили в подготовке теракта по заказу Украины

По версии следствия, в сентябре 2022 г. Шинкарук сняла более 100 000 руб. для подготовки теракта и поместила их в тайник. Холодков же помогал ей: он принес в тайники взрывчатые устройства и свыше 400 000 руб. Деньги предназначались неустановленным лицам для осуществления теракта.