Белгородскую экс-чиновницу обвинили в подготовке теракта по заказу Украины
Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и ее сообщника Александра Холодкова обвиняют в содействии терроризму. Они действовали по заказу кураторов с Украины, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, в сентябре 2022 г. Шинкарук сняла более 100 000 руб. для подготовки теракта и поместила их в тайник. Холодков же помогал ей: он принес в тайники взрывчатые устройства и свыше 400 000 руб. Деньги предназначались неустановленным лицам для осуществления теракта.
Обвиняемые общались с украинскими кураторами через мессенджеры Signal и Telegram.
Шинкарук и Холодкову предъявлено обвинение по пяти эпизодам: незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), приготовление к теракту (ст. 30 ч.1, ч. 2 ст. 205) и приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ (ст. 30 ч.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).
Дело рассматривается во Втором Западном окружном военном суде. Шинкарук и Холодков вину не признают.
После начала спецоперации ФСБ регулярно отчитывается о задержаниях россиян, сотрудничающих с Украиной. 27 августа сотрудники ведомства задержали мужчину, который готовил диверсию в Белгородской области по заданию украинских спецслужб. Он незаконно приобрел взрывное устройство и заложил его под объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области.
Против мужчины возбуждены уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности организации, признанной террористической в России (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.