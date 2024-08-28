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Белгородскую экс-чиновницу обвинили в подготовке теракта по заказу Украины

Ведомости

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и ее сообщника Александра Холодкова обвиняют в содействии терроризму. Они действовали по заказу кураторов с Украины, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в сентябре 2022 г. Шинкарук сняла более 100 000 руб. для подготовки теракта и поместила их в тайник. Холодков же помогал ей: он принес в тайники взрывчатые устройства и свыше 400 000 руб. Деньги предназначались неустановленным лицам для осуществления теракта.

Обвиняемые общались с украинскими кураторами через мессенджеры Signal и Telegram. 

Шинкарук и Холодкову предъявлено обвинение по пяти эпизодам: незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), приготовление к теракту (ст. 30 ч.1, ч. 2 ст. 205) и приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ (ст. 30 ч.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). 

Дело рассматривается во Втором Западном окружном военном суде. Шинкарук и Холодков вину не признают.   

После начала спецоперации ФСБ регулярно отчитывается о задержаниях россиян, сотрудничающих с Украиной. 27 августа сотрудники ведомства задержали мужчину, который готовил диверсию в Белгородской области по заданию украинских спецслужб. Он незаконно приобрел взрывное устройство и заложил его под объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области. 

Против мужчины возбуждены уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности организации, признанной террористической в России (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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