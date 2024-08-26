Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков внесен в перечень террористов
Росфинмониторинг внес обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова в список террористов и экстремистов, следует из реестра ведомства.
31 июля адвокат Жанна Вирфель сообщила, что следствие назначило Серебрякова психолого-психиатрическую экспертизу.
Серебряков обвиняется в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств. Он частично признал вину и рассказал, что за подрыв автомобиля украинский куратор обещал ему от $10 000 до $20 000.