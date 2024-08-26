Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков внесен в перечень террористов

24 июля в Москве был подорван автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. По версии следствия, Серебряков сразу после подрыва покинул Россию и вылетел в Турцию. Там он был задержан турецкой полицией, а затем доставлен в Москву.