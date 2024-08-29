Суд продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Обвиняемые по террористическим статьям и статьям о сбыте и изготовлении оружия пробудут в СИЗО до 1 декабря. Речь идет о фигурантах Гадоеве, Исмоилове, Хамидове, а также двух фигурантах по фамилии Солиев.