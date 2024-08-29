Суд продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы продлил меру пресечения пятерым фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле», сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Обвиняемые по террористическим статьям и статьям о сбыте и изготовлении оружия пробудут в СИЗО до 1 декабря. Речь идет о фигурантах Гадоеве, Исмоилове, Хамидове, а также двух фигурантах по фамилии Солиев.
19 августа Басманный суд продлил арест на три месяца еще четверым обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе». До 22 ноября в СИЗО останутся Джумохон Курбонов, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои и Мухаммад Шарипзода. Им вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.
Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Теракт стал самым крупнейшим в современной истории России. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.