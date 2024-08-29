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Суд продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения пятерым фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле», сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Обвиняемые по террористическим статьям и статьям о сбыте и изготовлении оружия пробудут в СИЗО до 1 декабря. Речь идет о фигурантах Гадоеве, Исмоилове, Хамидове, а также двух фигурантах по фамилии Солиев.

19 августа Басманный суд продлил арест на три месяца еще четверым обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе». До 22 ноября в СИЗО останутся Джумохон Курбонов, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои и Мухаммад Шарипзода. Им вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Теракт стал самым крупнейшим в современной истории России. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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