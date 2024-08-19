Суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца еще четверым обвиняемым в совершении теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
До 22 ноября в СИЗО останутся Джумохон Курбонов, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои и Мухаммад Шарипзоды. Им вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.
Известно, что Курбанов и Юсуфзода предоставляли финансирование для подготовки теракта. В чем именно обвиняются Лутфуллои и Шарипзоды, не уточнялось.
16 августа суд также продлил арест до 22 ноября четверым предполагаемым участникам нападения на «Крокус». Фигурантам Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову также вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Все упомянутые фигуранты уголовного дела внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.