Суд в Москве продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе»
Басманный суд Москвы продлил арест четверым предполагаемым участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, сообщили в суде.
Фигурантам Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Им грозит пожизненное лишение свободы. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил им срок содержания под стражей до 22 ноября.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.
31 июля генпрокурор РФ Игорь Краснов признал, что теракт в «Крокусе» и Дагестане (произошли 23 июня) во многом случились из-за просчетов органов власти. По его словам, этими происшествиями был «брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу». В заключение он призвал усовершенствовать надзорную деятельность и потребовал оперативно реагировать на возникающие очаги напряженности.