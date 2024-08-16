Суд в Москве продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе»

31 июля генпрокурор РФ Игорь Краснов признал, что теракт в «Крокусе» и Дагестане (произошли 23 июня) во многом случились из-за просчетов органов власти. По его словам, этими происшествиями был «брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу». В заключение он призвал усовершенствовать надзорную деятельность и потребовал оперативно реагировать на возникающие очаги напряженности.