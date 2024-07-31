Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане стали возможны из-за просчетов властей

Другой громкий теракт произошел в Дагестане вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В ходе операции были ликвидированы пять боевиков, трое из них опознаны как сыновья и племянник на тот момент главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. После произошедшего чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России». 27 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Верховного суда Дагестана сообщило, что создателем преступной группы является сын Омарова.