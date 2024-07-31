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Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане стали возможны из-за просчетов властей

Ведомости

Теракты в «Крокус сити холле» и Дагестане во многом произошли из-за просчетов органов власти. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая на коллегии ведомства.

«Во многом это [теракты] стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», – цитирует его пресс-служба Генпрокуратура РФ.

По словам Краснова, этими происшествиями был «брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу». В заключение он призвал усовершенствовать надзорную деятельность и потребовал оперативно реагировать на возникающие очаги напряженности.

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана. В июне директор ФСБ Александр Бортников сообщил о причастности к произошедшему военной разведки Украины.

Другой громкий теракт произошел в Дагестане вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В ходе операции были ликвидированы пять боевиков, трое из них опознаны как сыновья и племянник на тот момент главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. После произошедшего чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России». 27 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Верховного суда Дагестана сообщило, что создателем преступной группы является сын Омарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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