Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане стали возможны из-за просчетов властей
Теракты в «Крокус сити холле» и Дагестане во многом произошли из-за просчетов органов власти. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая на коллегии ведомства.
«Во многом это [теракты] стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», – цитирует его пресс-служба Генпрокуратура РФ.
По словам Краснова, этими происшествиями был «брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу». В заключение он призвал усовершенствовать надзорную деятельность и потребовал оперативно реагировать на возникающие очаги напряженности.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана. В июне директор ФСБ Александр Бортников сообщил о причастности к произошедшему военной разведки Украины.
Другой громкий теракт произошел в Дагестане вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В ходе операции были ликвидированы пять боевиков, трое из них опознаны как сыновья и племянник на тот момент главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. После произошедшего чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России». 27 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Верховного суда Дагестана сообщило, что создателем преступной группы является сын Омарова.