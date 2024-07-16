Чиханчин: за терактом в «Крокусе» стоит интернациональная команда

«Что касается "Крокус сити", я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран и Россия, там очень много», – сказал Чиханчин на расширенном заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.