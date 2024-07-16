Чиханчин: за терактом в «Крокусе» стоит интернациональная команда
К теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» причастны представители центральноазиатских стран и Европы, в том числе и россияне. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации (СФ).
«Что касается "Крокус сити", я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран и Россия, там очень много», – сказал Чиханчин на расширенном заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана.
Ответственность за преступление практически сразу взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти указывают на возможную причастность Украины. В конце марта об этом заявляли президент Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, действующие на тот момент министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Бортников также говорил, что в организации атаки могли участвовать американские и британские спецслужбы. В Киеве обвинения отвергли. В США и Евросоюзе также настаивают на непричастности Украины.