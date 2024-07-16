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Чиханчин: за терактом в «Крокусе» стоит интернациональная команда

Ведомости

К теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» причастны представители центральноазиатских стран и Европы, в том числе и россияне. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации (СФ).

«Что касается "Крокус сити", я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран и Россия, там очень много», – сказал Чиханчин на расширенном заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана.

Ответственность за преступление практически сразу взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти указывают на возможную причастность Украины. В конце марта об этом заявляли президент Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, действующие на тот момент министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Бортников также говорил, что в организации атаки могли участвовать американские и британские спецслужбы. В Киеве обвинения отвергли. В США и Евросоюзе также настаивают на непричастности Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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