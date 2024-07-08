Теракты в Дагестане стали вторым главным событием конца июня после спецоперации

Теракты в Дагестане стали вторым главным событием конца июня после спецоперацииСильнее атак исламистов россиян интересовали обстрел пляжа в Севастополе и успехи на фронте
Теракты в Махачкале и Дербенте, совершенные 23 июня, привлекли внимание россиян в конце прошлого месяца, следует из результатов опроса «ФОМнибуса», проведенного 28–30 июня. В опросе участвовали 1500 респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ.
11% респондентов назвали атаки исламистов в Дагестане событием, которое больше всего привлекло их внимание. Среди наиболее показательных высказываний опрошенных относительно терактов в Дагестане социологи привели следующие: «события, связанные с Дагестаном, в Махачкале и Дербенте»; «Дагестан, террористы напали»; «теракт в Дагестане, который затеяли ваххабиты, погибло 17 правоохранителей»; «в Дагестане теракт – расстреливали, церковь сожгли»; «Дагестан – убийство священника».
Впрочем, гораздо больше внимания, чем теракт, привлекала спецоперация на Украине: связанные с ней события назвали большинство (34%) определившихся с ответом россиян. В частности, спецоперация в целом и успехи российской армии привлекли внимание 17% опрошенных, обстрел пляжа в Севастополе вооруженными силами Украины – 15%, обстрелы других российских территорий – 4%.
Как отзывались о теракте в «Крокусе»
Теракт в «Крокус сити холле», в результате которого погибло 145 человек, на протяжении двух недель после совершения был самым значимым событием для россиян по версии ФОМа и ВЦИОМа. В опросе ФОМа 29–31 марта главным событием нападение на «Крокус» назвал 71% респондентов. По мнению 11% опрошенных, таковым стала спецоперация.
Атаки в Дагестане важно рассматривать в череде других – сперва были теракты против отдельных лиц (20 августа 2022 г. была убита журналистка и политолог Дарья Дугина, 2 апреля 2023 г. в Санкт-Петербурге убили военкора Владлена Татарского, 6 мая 2023 г. в Нижегородской области пережил покушение писатель и политик Захар Прилепин), затем – в «Крокус сити холле» 22 марта 2024 г., говорит социолог Денис Волков. По его словам, все эти события складываются в цепочку и повышают переживания.
«Но сам по себе Дагестан все-таки немножко на периферии общественного внимания», – объяснил он «Ведомостям». С Волковым согласен ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман: «Механизм эмпатии к пострадавшим в Севастополе срабатывает проще и быстрее, чем применительно к жертвам теракта на Северном Кавказе, так как Дагестан все-таки более экзотичный регион».
Полученные результаты опроса объясняются тем, что людям проще представить себя на месте отдыхающих в Крыму, чем на месте жителей дагестанских городов, сказал «Ведомостям» политолог Михаил Виноградов. К тому же существует стереотип о том, что Северный Кавказ более опасен, хотя он уже давно и не соответствует действительности, добавил политолог.
Пляж в Севастополе был обстрелян в один день с атаками исламистов в Дагестане. По данным городских властей, в результате погибло четыре человека, включая двоих детей, еще 151 человек пострадал. Как сообщало Минобороны России, четыре ракеты ATACMS сбила ПВО, но боевая часть еще одного боеприпаса подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Военное ведомство возложило ответственность за удар на США и Украину.
В тот же день в Дагестане боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Как заявлял глава республики Сергей Меликов, участники вооруженных нападений на религиозные учреждения и полицейских были скоординированы по целям и времени. Была объявлена контртеррористическая операция, в ходе которой силовики ликвидировали пять боевиков. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана сообщал, что трое убитых были опознаны как сыновья главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова и его племянник.
В ночь на 24 июня региональное отделение «Единой России» сообщило об исключении чиновника из партии «за дискредитирующие действия». Впоследствии глава Дагестана заявил, что Омаров был отправлен в отставку. Жертвами атак террористов стали, по последним данным, 22 человека, большинство из них полицейские.