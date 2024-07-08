Теракты в Дагестане стали вторым главным событием конца июня после спецоперации

В тот же день в Дагестане боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Как заявлял глава республики Сергей Меликов, участники вооруженных нападений на религиозные учреждения и полицейских были скоординированы по целям и времени. Была объявлена контртеррористическая операция, в ходе которой силовики ликвидировали пять боевиков. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана сообщал, что трое убитых были опознаны как сыновья главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова и его племянник.