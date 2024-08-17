Защита напавшего на «Крокус» попросила суд отпустить его из-за здоровья
Защита фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Мухаммадсобира Файзова попросила суд отпустить его из СИЗО по состоянию здоровья, пишет ТАСС со ссылкой на решение по апелляции на арест обвиняемого. При аресте в марте его доставили на заседание на инвалидной коляске.
Файзов «нуждается в лечении» и просит избрать «иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», говорится в доводах защиты.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Файзов является самым молодым из предполагаемых исполнителей теракта – гражданину Таджикистана 19 лет. 16 мая Басманный суд Москвы продлил ему и другому фигуранту Далерджону Мирзоеву арест до 22 августа. 16 августа суд продлил арест четверым предполагаемым участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске до 22 ноября.
Фигурантам Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Им грозит пожизненное лишение свободы.