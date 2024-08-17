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Защита напавшего на «Крокус» попросила суд отпустить его из-за здоровья

Ведомости

Защита фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Мухаммадсобира Файзова попросила суд отпустить его из СИЗО по состоянию здоровья, пишет ТАСС со ссылкой на решение по апелляции на арест обвиняемого. При аресте в марте его доставили на заседание на инвалидной коляске.

Файзов «нуждается в лечении» и просит избрать «иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», говорится в доводах защиты.

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Файзов является самым молодым из предполагаемых исполнителей теракта – гражданину Таджикистана 19 лет. 16 мая Басманный суд Москвы продлил ему и другому фигуранту Далерджону Мирзоеву арест до 22 августа. 16 августа суд продлил арест четверым предполагаемым участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске до 22 ноября.

Фигурантам Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Им грозит пожизненное лишение свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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