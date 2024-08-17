Защита напавшего на «Крокус» попросила суд отпустить его из-за здоровья

Защита фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Мухаммадсобира Файзова попросила суд отпустить его из СИЗО по состоянию здоровья, пишет ТАСС со ссылкой на решение по апелляции на арест обвиняемого. При аресте в марте его доставили на заседание на инвалидной коляске.