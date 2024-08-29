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Российский Красный Крест доставил более 250 тонн помощи жителям Курской области

Ведомости

Сотрудники регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) доставили в Курскую область 257 т необходимых товаров пострадавшим жителям региона. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Курское отделение РКК уже помогло 35 216 жителям, доставив в область 257 т необходимых товаров благодаря неравнодушным гражданам и бизнесу», – сказано в сообщении.

Команда организации также активно поддерживает пункты временного размещения (ПВР), доставляя бытовую технику и оказывая психологическую помощь. На неделе более 2600 жителей региона получили ваучеры номиналом 3000 руб. на покупку лекарств в аптечных сетях. Эти ваучеры выдаются инвалидам, пожилым людям, одиноким родителям и многодетным семьям. С начала августа эта мера поддержки уже охватила более 48 600 человек. Всего планируется выдать 15 000 таких ваучеров.

Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и действует режим ЧС федерального характера. На фоне ситуации в Курской области жители приграничных районов стали уезжать в безопасные районы. 22 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.

По данным МЧС России, порядка 70 000 пострадавших жителей Курской области получили выплаты на общую сумму 1,46 млрд руб. Всего в регион прибыло более 3300 т гуманитарных грузов. 28 августа в ПВР Курской области началась вакцинация от гриппа, привиты более 32% граждан, подлежащих иммунизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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