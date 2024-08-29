Российский Красный Крест доставил более 250 тонн помощи жителям Курской области

Команда организации также активно поддерживает пункты временного размещения (ПВР), доставляя бытовую технику и оказывая психологическую помощь. На неделе более 2600 жителей региона получили ваучеры номиналом 3000 руб. на покупку лекарств в аптечных сетях. Эти ваучеры выдаются инвалидам, пожилым людям, одиноким родителям и многодетным семьям. С начала августа эта мера поддержки уже охватила более 48 600 человек. Всего планируется выдать 15 000 таких ваучеров.