Российский Красный Крест доставил более 250 тонн помощи жителям Курской области
Сотрудники регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) доставили в Курскую область 257 т необходимых товаров пострадавшим жителям региона. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Курское отделение РКК уже помогло 35 216 жителям, доставив в область 257 т необходимых товаров благодаря неравнодушным гражданам и бизнесу», – сказано в сообщении.
Команда организации также активно поддерживает пункты временного размещения (ПВР), доставляя бытовую технику и оказывая психологическую помощь. На неделе более 2600 жителей региона получили ваучеры номиналом 3000 руб. на покупку лекарств в аптечных сетях. Эти ваучеры выдаются инвалидам, пожилым людям, одиноким родителям и многодетным семьям. С начала августа эта мера поддержки уже охватила более 48 600 человек. Всего планируется выдать 15 000 таких ваучеров.
Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и действует режим ЧС федерального характера. На фоне ситуации в Курской области жители приграничных районов стали уезжать в безопасные районы. 22 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.