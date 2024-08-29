Мосгорсуд оставил главу «Военторга» в СИЗО
Мосгорсуд оставил без изменений решение Мещанского суда арестовать руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова, обвиняемого по делу о хищениях по контрактам для Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.
Апелляционная жалоба, поданная 2 августа, оставлена без удовлетворения. Павлов будет находиться в СИЗО до 30 сентября.
На судебном заседании глава «Военторга» заявил, что хочет уволиться, чтобы «у следствия не было оснований говорить о возможном давлении с моей стороны на сотрудников «Военторга». Кроме того, он сдал загранпаспорт, поэтому не сможет скрыться за рубежом.
Второй фигурант дела – Тимур Исаков. По версии следствия, в 2019 г. генеральный директор и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб.
Соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны по завышенной цене. Стоимость товаров была увеличена на сумму более 400 млн руб., что причинило особо крупный ущерб военному ведомству.
Павлову и Исакову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Исакова также отправили в СИЗО до 30 сентября.