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Мосгорсуд оставил главу «Военторга» в СИЗО

Ведомости

Мосгорсуд оставил без изменений решение Мещанского суда арестовать руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова, обвиняемого по делу о хищениях по контрактам для Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционная жалоба, поданная 2 августа, оставлена без удовлетворения. Павлов будет находиться в СИЗО до 30 сентября.

На судебном заседании глава «Военторга» заявил, что хочет уволиться, чтобы «у следствия не было оснований говорить о возможном давлении с моей стороны на сотрудников «Военторга». Кроме того, он сдал загранпаспорт, поэтому не сможет скрыться за рубежом.

Второй фигурант дела – Тимур Исаков. По версии следствия, в 2019 г. генеральный директор и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб.

Соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны по завышенной цене. Стоимость товаров была увеличена на сумму более 400 млн руб., что причинило особо крупный ущерб военному ведомству.

Павлову и Исакову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Исакова также отправили в СИЗО до 30 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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