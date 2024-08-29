Мосгорсуд оставил главу «Военторга» в СИЗО

Соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны по завышенной цене. Стоимость товаров была увеличена на сумму более 400 млн руб., что причинило особо крупный ущерб военному ведомству.