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Суд заключил экс-замминистра обороны Попова под стражу

Ведомости

235-й гарнизонный военный суд заключил экс-замминистра обороны Павла Попова под стражу. Он будет находится в СИЗО до 29 октября, передает корреспондент «Ведомостей».

До этого суд закрыл заседание по избранию меры пресечения Попову. Соответствующее ходатайство подало следствие, обосновав решение недопустимостью раскрытия тайны и информации, связанной со спецоперацией.

Попова поместят в СИЗО №2 по Москве – «Бутырка».

29 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как сообщили в СК, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области.

Попов действовал вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Их задержали в начале августа. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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