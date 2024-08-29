Суд заключил экс-замминистра обороны Попова под стражу
235-й гарнизонный военный суд заключил экс-замминистра обороны Павла Попова под стражу. Он будет находится в СИЗО до 29 октября, передает корреспондент «Ведомостей».
До этого суд закрыл заседание по избранию меры пресечения Попову. Соответствующее ходатайство подало следствие, обосновав решение недопустимостью раскрытия тайны и информации, связанной со спецоперацией.
Попова поместят в СИЗО №2 по Москве – «Бутырка».
29 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как сообщили в СК, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области.
Попов действовал вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Их задержали в начале августа. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.