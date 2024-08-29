Суд заключил экс-замминистра обороны Попова под стражу

Попов действовал вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Их задержали в начале августа. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.