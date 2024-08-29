СК возбудил дело против бывшего замминистра обороны России Павла Попова

СК возбудил дело против бывшего замминистра обороны России Павла ПоповаОн занимался поставкой материальных ценностей на личный участок за счет парка «Патриот»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны Павла Попова, сообщила пресс-служба ведомства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество.
Как рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом предварительного расследования, Попов задержан, следствие в ближайшее время планирует обратиться в военный суд в Москве с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Попову грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2021-2024 гг. Попов обогащался за счет работы парка «Патриот». Он действовал совместно с бывшим директором парка Вячеславом Ахмедовым и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области.
В сообщении СК отмечается, что Попов также принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. Он делал это через своих подчиненных. После того как дом был построен, Попов продолжал обеспечивать техническое и хозяйственное обслуживание участка за счет парка. Площадь участка насчитывает около 3 га.
Следствие установило, что Попов и его семья, помимо участка в Красногорском районе, имеют недвижимость в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов превышает 500 млн руб. СК в рамках уголовного дела проверяет законность приобретения имущества.
Попов был уволен вместе с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым, а также двумя замминистрами – Татьяной Шевцовой и Николаем Панковым указом президента 17 июня. В министерстве он отвечал за инновационное развитие, но на эту позицию никто назначен не был. По словам источника, близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и технополиса «Эра».
Бывший директор военно-патриотического парка Вячеслав Ахмедов был арестован в начале августа по делу о хищениях. Вместе с ним был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
По данным «РИА Новости», за время руководства Ахмедова (с октября 2021 г.) парк «Патриот» заключил 258 контрактов в качестве заказчика. В топ-5 поставщиков парка вошли АО «Мосэнергосбыт», ликвидированное ООО «Белый медведь», ООО «Инлайн Технолоджис», ООО «Мегалайн» и ООО ЧОП «Альфа-Набат». С 2015 г. «Патриот» выступил заказчиком в 1235 госконтрактах на сумму более 4,5 млрд руб.