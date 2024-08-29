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СК возбудил дело против бывшего замминистра обороны России Павла Попова

Он занимался поставкой материальных ценностей на личный участок за счет парка «Патриот»
Екатерина Дорофеева
Алексей Никольский
Яна Суринская
Вадим Гришанкин / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны Павла Попова, сообщила пресс-служба ведомства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество.

Как рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом предварительного расследования, Попов задержан, следствие в ближайшее время планирует обратиться в военный суд в Москве с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Попову грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2021-2024 гг. Попов обогащался за счет работы парка «Патриот». Он действовал совместно с бывшим директором парка Вячеславом Ахмедовым и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области.

В сообщении СК отмечается, что Попов также принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. Он делал это через своих подчиненных. После того как дом был построен, Попов продолжал обеспечивать техническое и хозяйственное обслуживание участка за счет парка. Площадь участка насчитывает около 3 га.

Следствие установило, что Попов и его семья, помимо участка в Красногорском районе, имеют недвижимость в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов превышает 500 млн руб. СК в рамках уголовного дела проверяет законность приобретения имущества.

Попов был уволен вместе с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым, а также двумя замминистрами – Татьяной Шевцовой и Николаем Панковым указом президента 17 июня. В министерстве он отвечал за инновационное развитие, но на эту позицию никто назначен не был. По словам источника, близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и технополиса «Эра».

Бывший директор военно-патриотического парка Вячеслав Ахмедов был арестован в начале августа по делу о хищениях. Вместе с ним был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

По данным «РИА Новости», за время руководства Ахмедова (с октября 2021 г.) парк «Патриот» заключил 258 контрактов в качестве заказчика. В топ-5 поставщиков парка вошли АО «Мосэнергосбыт», ликвидированное ООО «Белый медведь», ООО «Инлайн Технолоджис», ООО «Мегалайн» и ООО ЧОП «Альфа-Набат». С 2015 г. «Патриот» выступил заказчиком в 1235 госконтрактах на сумму более 4,5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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