СК возбудил дело против бывшего замминистра обороны России Павла Попова

В сообщении СК отмечается, что Попов также принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. Он делал это через своих подчиненных. После того как дом был построен, Попов продолжал обеспечивать техническое и хозяйственное обслуживание участка за счет парка. Площадь участка насчитывает около 3 га.