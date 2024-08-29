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Власти предложили учитывать участие в спецоперации при поступлении в колледж

Ведомости

Минпросвещения России предложило учитывать участие абитуриента в спецоперации при поступлении в колледж. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале размещения нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, предлагается учитывать при поступлении в качестве индивидуальных достижений прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах (ВС) России, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска Росгвардии, в ходе специальной военной операции.

Изменения предлагается внести в п. 45 Порядка приема на обучение по программам среднего профессионального образования.

20 июня 2023 г. депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении льгот участникам спецоперации и членам их семей при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний.

Те военнослужащие, которые уже получают образование на платной основе, смогут перевестись на бюджет в следующем учебном году. Президент России Владимир Путин подписал закон 24 июня того же года.

22 августа в Минобрнауки сообщили, что в российские вузы в 2024 г. приняли на бюджетные места по квоте для участников спецоперации и членов их семей более 14 900 человек, что на 6300 больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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