Власти предложили учитывать участие в спецоперации при поступлении в колледж
Минпросвещения России предложило учитывать участие абитуриента в спецоперации при поступлении в колледж. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале размещения нормативных правовых актов.
Согласно тексту документа, предлагается учитывать при поступлении в качестве индивидуальных достижений прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах (ВС) России, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска Росгвардии, в ходе специальной военной операции.
Изменения предлагается внести в п. 45 Порядка приема на обучение по программам среднего профессионального образования.
20 июня 2023 г. депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении льгот участникам спецоперации и членам их семей при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний.
Те военнослужащие, которые уже получают образование на платной основе, смогут перевестись на бюджет в следующем учебном году. Президент России Владимир Путин подписал закон 24 июня того же года.
22 августа в Минобрнауки сообщили, что в российские вузы в 2024 г. приняли на бюджетные места по квоте для участников спецоперации и членов их семей более 14 900 человек, что на 6300 больше, чем в 2023 г.