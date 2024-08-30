РБК: власти могут снять ограничение на пенсионные баллы работающим пенсионерам

ИПК, или пенсионный балл, – это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию, они начисляются за год работы или иной деятельности. В баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем. ИПК влияет на ежегодный перерасчет размера пенсии, который происходит 1 августа, – в 2024 г. за три накопленных ИПК работающий пенсионер мог рассчитывать на 399 руб. прибавки к пенсии, 133,05 руб. за один балл.