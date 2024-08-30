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РБК: власти могут снять ограничение на пенсионные баллы работающим пенсионерам

Ведомости

Власти запланировали проведение коррекции правил начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров, сообщает РБК со ссылкой на паспорт нацпроекта «Кадры», который был вынесен на заседание рабочей группы профильной комиссии Госсовета 28 августа и охватывает период до 2030 г.

Как следует из паспорта, одним из мероприятий нацпроекта значится «повышение объема заработанных ИПК с 3 до 10». Сейчас работающим пенсионерам не может начисляться более трех ИПК в год. Как отмечает издание, совокупное финансирование нацпроекта в 2025–2030 г. составит почти 1 трлн руб., и более 70% этих средств придется на вышеуказанный пункт.

ИПК, или пенсионный балл, – это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию, они начисляются за год работы или иной деятельности. В баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем. ИПК влияет на ежегодный перерасчет размера пенсии, который происходит 1 августа, – в 2024 г. за три накопленных ИПК работающий пенсионер мог рассчитывать на 399 руб. прибавки к пенсии, 133,05 руб. за один балл. 

20 июня заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщал, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться дважды в год, начиная с 2025 г., – с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) на уровень роста заработной платы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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