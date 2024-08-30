РБК: власти могут снять ограничение на пенсионные баллы работающим пенсионерам
Власти запланировали проведение коррекции правил начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров, сообщает РБК со ссылкой на паспорт нацпроекта «Кадры», который был вынесен на заседание рабочей группы профильной комиссии Госсовета 28 августа и охватывает период до 2030 г.
Как следует из паспорта, одним из мероприятий нацпроекта значится «повышение объема заработанных ИПК с 3 до 10». Сейчас работающим пенсионерам не может начисляться более трех ИПК в год. Как отмечает издание, совокупное финансирование нацпроекта в 2025–2030 г. составит почти 1 трлн руб., и более 70% этих средств придется на вышеуказанный пункт.
ИПК, или пенсионный балл, – это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию, они начисляются за год работы или иной деятельности. В баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем. ИПК влияет на ежегодный перерасчет размера пенсии, который происходит 1 августа, – в 2024 г. за три накопленных ИПК работающий пенсионер мог рассчитывать на 399 руб. прибавки к пенсии, 133,05 руб. за один балл.
20 июня заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщал, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться дважды в год, начиная с 2025 г., – с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) на уровень роста заработной платы.