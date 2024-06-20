Пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться два раза в год

Исаев подчеркнул, что пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут индексироваться одинаково. При этом размер индексации для работающих пенсионеров будет исчисляться не от нынешней пенсии (без индексаций), а от максимальной, которую они получали бы, если бы не были трудоустроены.