Пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться два раза в год
Пенсии работающих пенсионеров будет индексироваться дважды в год, начиная с 2025 г., – с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) на уровень роста заработной платы. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, комментируя новый законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Исаев подчеркнул, что пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут индексироваться одинаково. При этом размер индексации для работающих пенсионеров будет исчисляться не от нынешней пенсии (без индексаций), а от максимальной, которую они получали бы, если бы не были трудоустроены.
«Недополученная за восемь лет сумма никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена ему [работающему пенсионеру], когда он перестанет работать», – написал Исаев в своем Telegram-канале.
Законопроект, предлагающий поправки в федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «О страховых пенсиях» был внесен в Госдуму 20 июня. Нижняя палата рассмотрит документ на следующей неделе.
20 июня ТАСС сообщал, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует более 96 млрд руб. в 2025 г.
7 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал президенту России Владимиру Путину просьбу от работающих пенсионеров о возобновлении индексации. Президент поддержал инициативу.
В 2016 г. в России отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Возобновление этой меры обсуждалось в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг., но кабмин не поддерживал законопроекты из-за того, что они предполагали дополнительные расходы.