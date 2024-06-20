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Пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться два раза в год

Ведомости

Пенсии работающих пенсионеров будет индексироваться дважды в год, начиная с 2025 г., – с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) на уровень роста заработной платы. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, комментируя новый законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Исаев подчеркнул, что пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут индексироваться одинаково. При этом размер индексации для работающих пенсионеров будет исчисляться не от нынешней пенсии (без индексаций), а от максимальной, которую они получали бы, если бы не были трудоустроены.  

«Недополученная за восемь лет сумма никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена ему [работающему пенсионеру], когда он перестанет работать», – написал Исаев в своем Telegram-канале.

Законопроект, предлагающий поправки в федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «О страховых пенсиях» был внесен в Госдуму 20 июня. Нижняя палата рассмотрит документ на следующей неделе.

20 июня ТАСС сообщал, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует более 96 млрд руб. в 2025 г.

7 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал президенту России Владимиру Путину просьбу от работающих пенсионеров о возобновлении индексации. Президент поддержал инициативу.

В 2016 г. в России отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Возобновление этой меры обсуждалось в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг., но кабмин не поддерживал законопроекты из-за того, что они предполагали дополнительные расходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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