Число погибших из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек

1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушились несколько подъездов жилого пятиэтажного дома. По данным МЧС России, причиной мог стать взрыв бытового газа. 3 августа в городе был объявлен днем траура по погибшим в результате обрушения. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пострадавшим горожанам были назначены компенсационные выплаты. Семьи, потерявшие близких, получат по 1,5 млн руб. за каждого погибшего.