Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Число погибших из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек

Ведомости

В больнице скончалась 12-летняя девочка, которую достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Таким образом, число жертв трагедии выросло до 11 человек, из них шестеро – дети.

«Глава города и администрация выражают искренние соболезнования семье погибшей девочки. Семье будет оказана вся необходимая помощь», – сказали в пресс-службе.

1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушились несколько подъездов жилого пятиэтажного дома. По данным МЧС России, причиной мог стать взрыв бытового газа. 3 августа в городе был объявлен днем траура по погибшим в результате обрушения. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пострадавшим горожанам были назначены компенсационные выплаты. Семьи, потерявшие близких, получат по 1,5 млн руб. за каждого погибшего.

8 августа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что дом полностью снесут, а его жильцов расселят. По его словам, в ходе обследования здания специалисты дали негативную оценку состоянию несущих конструкций.

По версии управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области, взрыв в доме произошел из-за скопления газовоздушной смеси после некачественного техобслуживания. Сотрудникам газовой службы – мастеру и двум слесарям АО «Газэкс» – было предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных