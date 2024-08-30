Число погибших из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек
В больнице скончалась 12-летняя девочка, которую достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Таким образом, число жертв трагедии выросло до 11 человек, из них шестеро – дети.
«Глава города и администрация выражают искренние соболезнования семье погибшей девочки. Семье будет оказана вся необходимая помощь», – сказали в пресс-службе.
1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушились несколько подъездов жилого пятиэтажного дома. По данным МЧС России, причиной мог стать взрыв бытового газа. 3 августа в городе был объявлен днем траура по погибшим в результате обрушения. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пострадавшим горожанам были назначены компенсационные выплаты. Семьи, потерявшие близких, получат по 1,5 млн руб. за каждого погибшего.
8 августа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что дом полностью снесут, а его жильцов расселят. По его словам, в ходе обследования здания специалисты дали негативную оценку состоянию несущих конструкций.
По версии управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области, взрыв в доме произошел из-за скопления газовоздушной смеси после некачественного техобслуживания. Сотрудникам газовой службы – мастеру и двум слесарям АО «Газэкс» – было предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества.