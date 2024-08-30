Таможенники Белоруссии пресекли незаконный ввоз 160 т товаров из России

Таможенники возбудили 41 уголовное дело, в том числе 25 – по фактам незаконного вывоза. Кроме того, открыты 5408 административных дел за недекларирование или недостоверное декларирование, из них почти 59% дел связаны с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 000.