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Таможенники Белоруссии пресекли незаконный ввоз 160 т товаров из России

Ведомости

Таможенники за неделю пресекли девять попыток незаконного ввоза товаров из России в Белоруссию общим весом около 160 т. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

Всего в страну намеревались ввезти около 15 000 единиц товаров, включая одежду и обувь, торговое оборудование, квадроциклы и электровелосипеды, а также семена рапса. Общая стоимость незаконно ввезенных товаров составила 225 000 белорусских руб. (6,3 млн руб.). По всем выявленным нарушениям перевозчики привлечены к административной ответственности.

В июле Федеральная таможенная служба сообщила о пресечении в первом полугодии 5449 попыток незаконного вывоза из России валюты на сумму свыше 922 млн руб. Чаще всего деньги пытались переместить в Турцию, ОАЭ и Азербайджан. В основном контрабандой провозили доллары, евро и рубли.

Таможенники возбудили 41 уголовное дело, в том числе 25 – по фактам незаконного вывоза. Кроме того, открыты 5408 административных дел за недекларирование или недостоверное декларирование, из них почти 59% дел связаны с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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