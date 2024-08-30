Таможенники Белоруссии пресекли незаконный ввоз 160 т товаров из России
Таможенники за неделю пресекли девять попыток незаконного ввоза товаров из России в Белоруссию общим весом около 160 т. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
Всего в страну намеревались ввезти около 15 000 единиц товаров, включая одежду и обувь, торговое оборудование, квадроциклы и электровелосипеды, а также семена рапса. Общая стоимость незаконно ввезенных товаров составила 225 000 белорусских руб. (6,3 млн руб.). По всем выявленным нарушениям перевозчики привлечены к административной ответственности.
В июле Федеральная таможенная служба сообщила о пресечении в первом полугодии 5449 попыток незаконного вывоза из России валюты на сумму свыше 922 млн руб. Чаще всего деньги пытались переместить в Турцию, ОАЭ и Азербайджан. В основном контрабандой провозили доллары, евро и рубли.
Таможенники возбудили 41 уголовное дело, в том числе 25 – по фактам незаконного вывоза. Кроме того, открыты 5408 административных дел за недекларирование или недостоверное декларирование, из них почти 59% дел связаны с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 000.