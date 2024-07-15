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Таможенники пресекли незаконный вывоз валюты из РФ на сумму 922 млн рублей

Ведомости

В первом полугодии таможенники зафиксировали 5449 попыток граждан незаконно вывезти из России валюту на сумму свыше 922 млн руб. Чаще всего деньги пытались переместить в Турцию, ОАЭ и Азербайджан. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).  

«Количество попыток по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось, сумма – осталась на том же уровне (в первом полугодии 2023 г. – 5915 фактов на 911,4 млн). В основном контрабандой пытались провезти доллары, евро и рубли», – говорится в сообщении ФТС.

Таможенники возбудили 41 уголовное дело, в том числе 25 – по фактам незаконного вывоза. Кроме того, открыты 5408 административных дел за недекларирование или недостоверное декларирование, из них почти 59% дел связаны с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 000. 

Указ о запрете со 2 марта 2022 г. на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000 подписал президент РФ Владимир Путин. В документе пояснялось, что это «временная мера экономического характера по обеспечению финансовой стабильности», которая была принята в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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