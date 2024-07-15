Таможенники пресекли незаконный вывоз валюты из РФ на сумму 922 млн рублей

Указ о запрете со 2 марта 2022 г. на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000 подписал президент РФ Владимир Путин. В документе пояснялось, что это «временная мера экономического характера по обеспечению финансовой стабильности», которая была принята в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.