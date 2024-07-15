Таможенники пресекли незаконный вывоз валюты из РФ на сумму 922 млн рублей
В первом полугодии таможенники зафиксировали 5449 попыток граждан незаконно вывезти из России валюту на сумму свыше 922 млн руб. Чаще всего деньги пытались переместить в Турцию, ОАЭ и Азербайджан. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).
«Количество попыток по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось, сумма – осталась на том же уровне (в первом полугодии 2023 г. – 5915 фактов на 911,4 млн). В основном контрабандой пытались провезти доллары, евро и рубли», – говорится в сообщении ФТС.
Таможенники возбудили 41 уголовное дело, в том числе 25 – по фактам незаконного вывоза. Кроме того, открыты 5408 административных дел за недекларирование или недостоверное декларирование, из них почти 59% дел связаны с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 000.
Указ о запрете со 2 марта 2022 г. на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000 подписал президент РФ Владимир Путин. В документе пояснялось, что это «временная мера экономического характера по обеспечению финансовой стабильности», которая была принята в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.