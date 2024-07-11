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Минэк предложил три варианта вычета из налога на прибыль

Максимальная стоимость льгот для бюджета оценивается в 300 млрд рублей
Анастасия Бойко
Дмитрий Гринкевич
Министр экономического развития Максим Решетников (на фото) расширяет круг участников программы инвестиционных/ Артем Геодакян / ТАСС

Минэк пересмотрел концепцию федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) – механизма, который позволяет сбалансировать рост налога на прибыль для компаний с 20 до 25%. Ведомство предложило предоставлять его широкому кругу участников вне зависимости от того, насколько цель их капвложений соответствует задачам государства. Это следует из проекта постановления правительства, который подготовило ведомство (есть у «Ведомостей»).

Ранее министерство склонялось к тому, чтобы давать вычет только участникам проектов технологического суверенитета. Предыдущая версия проекта постановления правительства есть у «Ведомостей», ранее эту модель описывал РБК. Однако на ФИНВ и сейчас, согласно обновленному проекту, смогут претендовать только компании из ограниченного списка отраслей. Власти пока не определились с их окончательным перечнем. В прошлой версии Минэк хотел установить вычет на уровне в 25% от суммы вложений. В новой предлагается диапазон ставок – от 5,5 до 17%. Величину еще предстоит согласовать, от выбора зависит размер расходов бюджета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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