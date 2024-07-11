Минэк предложил три варианта вычета из налога на прибыль

Ранее министерство склонялось к тому, чтобы давать вычет только участникам проектов технологического суверенитета. Предыдущая версия проекта постановления правительства есть у «Ведомостей», ранее эту модель описывал РБК. Однако на ФИНВ и сейчас, согласно обновленному проекту, смогут претендовать только компании из ограниченного списка отраслей. Власти пока не определились с их окончательным перечнем. В прошлой версии Минэк хотел установить вычет на уровне в 25% от суммы вложений. В новой предлагается диапазон ставок – от 5,5 до 17%. Величину еще предстоит согласовать, от выбора зависит размер расходов бюджета.