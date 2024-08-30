Суд арестовал замдиректора института по учебно-методической работе РУТ МИИТ

В июне Бутырский суд Москвы арестовал студентов Российского университета медицины по делу о даче взятки за проставление зачета. По версии следствия, студенты вступили в преступный сговор с иными лицами для получения зачета по одной из учебных дисциплин без надлежащей оценки знаний.