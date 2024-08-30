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Суд арестовал замдиректора института по учебно-методической работе РУТ МИИТ

Ведомости

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал замдиректора института по учебно-методической работе Российского университета транспорта (РУТ МИИТ) Марианну Филиппову, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Филиппова обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Она арестована до 22 октября 2024 г.

22 августа также стало известно, что Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя Российского университета дружбы народов (РУДН) Экпободо Оввигхо Раймонду за организацию незаконной миграции. Его заключили под стражу до 8 ноября 2024 г.

В июне Бутырский суд Москвы арестовал студентов Российского университета медицины по делу о даче взятки за проставление зачета. По версии следствия, студенты вступили в преступный сговор с иными лицами для получения зачета по одной из учебных дисциплин без надлежащей оценки знаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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