Суд арестовал замдиректора института по учебно-методической работе РУТ МИИТ
Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал замдиректора института по учебно-методической работе Российского университета транспорта (РУТ МИИТ) Марианну Филиппову, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Филиппова обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Она арестована до 22 октября 2024 г.
22 августа также стало известно, что Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя Российского университета дружбы народов (РУДН) Экпободо Оввигхо Раймонду за организацию незаконной миграции. Его заключили под стражу до 8 ноября 2024 г.
В июне Бутырский суд Москвы арестовал студентов Российского университета медицины по делу о даче взятки за проставление зачета. По версии следствия, студенты вступили в преступный сговор с иными лицами для получения зачета по одной из учебных дисциплин без надлежащей оценки знаний.