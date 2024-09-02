Скончался трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь

Медведь три раза становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе (1964, 1968, 1972 гг.) в трех разных весовых категориях. Еще семь раз признан чемпионом мира, трижды – чемпионом Европы, девять раз – чемпионом СССР. В 1972 г. нес флаг СССР на церемонии открытия Олимпиады в Мюнхене. В 2005 г. был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта.