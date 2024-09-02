Скончался трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь
На 87-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. Об этом сообщила Белорусская федерация борьбы.
«Сегодня на 87-м году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX в., трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя», – говорится в сообщении федерации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования и отметил, что чемпион внес неоценимый вклад в развитие олимпийского движения. «В памяти белорусского народа Александр Васильевич навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма», – подчеркнул Лукашенко.
Медведь три раза становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе (1964, 1968, 1972 гг.) в трех разных весовых категориях. Еще семь раз признан чемпионом мира, трижды – чемпионом Европы, девять раз – чемпионом СССР. В 1972 г. нес флаг СССР на церемонии открытия Олимпиады в Мюнхене. В 2005 г. был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта.