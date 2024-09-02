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Путин посоветовал школьнику из Кызыла копить на машину вместо мотоцикла

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» в средней общеобразовательной школы №20 Кызыла посоветовал школьнику копить на машину, а не на мотоцикл. 

Во время урока один из учеников рассказал, что увлекается мототехникой и мечтает купить мотоцикл, накопив на него самостоятельно от сдачи металлолома.

«Мотоцикл – опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше. Спокойнее будет и маме, и папе», – отреагировал на слова школьника Путин. 

Российский лидер поинтересовался у мальчика, зачем ему мотоцикл. «Нравится мне вид транспорта такой», – ответил школьник, признавшись, что на мотоцикле еще не ездил, только на квадроцикле. Путин отметил, что и квадроцикл тоже опасен, потому что «переворачивается постоянно», и призвал мальчика «не гонять» на нем.

Путин прилетел в столицу Тувы город Кызыл утром 2 сентября. Президент осмотрел классы и спортивный зал школы № 20, которая была построена в рамках федерального проекта «Современная школа». Учебное заведение рассчитано на 835 учащихся. Обучение в школе ведется на русском и тувинском языках. После этого Путин провел для учеников школы открытый урок «Разговоры о важном», приуроченный к 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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