Путин посоветовал школьнику из Кызыла копить на машину вместо мотоцикла

Российский лидер поинтересовался у мальчика, зачем ему мотоцикл. «Нравится мне вид транспорта такой», – ответил школьник, признавшись, что на мотоцикле еще не ездил, только на квадроцикле. Путин отметил, что и квадроцикл тоже опасен, потому что «переворачивается постоянно», и призвал мальчика «не гонять» на нем.