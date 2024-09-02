Путин посоветовал школьнику из Кызыла копить на машину вместо мотоцикла
Президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» в средней общеобразовательной школы №20 Кызыла посоветовал школьнику копить на машину, а не на мотоцикл.
Во время урока один из учеников рассказал, что увлекается мототехникой и мечтает купить мотоцикл, накопив на него самостоятельно от сдачи металлолома.
«Мотоцикл – опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше. Спокойнее будет и маме, и папе», – отреагировал на слова школьника Путин.
Российский лидер поинтересовался у мальчика, зачем ему мотоцикл. «Нравится мне вид транспорта такой», – ответил школьник, признавшись, что на мотоцикле еще не ездил, только на квадроцикле. Путин отметил, что и квадроцикл тоже опасен, потому что «переворачивается постоянно», и призвал мальчика «не гонять» на нем.
Путин прилетел в столицу Тувы город Кызыл утром 2 сентября. Президент осмотрел классы и спортивный зал школы № 20, которая была построена в рамках федерального проекта «Современная школа». Учебное заведение рассчитано на 835 учащихся. Обучение в школе ведется на русском и тувинском языках. После этого Путин провел для учеников школы открытый урок «Разговоры о важном», приуроченный к 1 сентября.