Гребец-паралимпиец Джакомо Перини лишился медали из-за смартфона в лодке
Итальянский гребец Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за смартфона в лодке. Об этом сообщила Федерация гребли Италии.
Перини финишировал на третьем месте в мужской одиночной гонке, лидируя до половины дистанции. Однако после гонки он был исключен судьей, который, проверив сумку Перини, обнаружил в ней смартфон. Правила соревнований запрещают наличие на лодке приборов, способных поддерживать связь с внешним миром. Федерация гребли Италии подала апелляцию, которая была отклонена. Теперь федерация готовится обжаловать это решение, обратившись в Исполнительный совет Всемирной федерации гребли.
После выбывания Перини бронзовую медаль получил многократный чемпион мира Эрик Хорри (Австралия), который закончил гонку на четвертом месте, отстав от итальянца почти на 7 секунд.
28 августа в столице Франции стартовали XVII летние Паралимпийские игры. Порядка 4400 спортсменов до 8 сентября разыграют 549 комплектов медалей в 22 дисциплинах. На Паралимпийских играх в Париже выступают 88 россиян.