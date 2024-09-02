Гребец-паралимпиец Джакомо Перини лишился медали из-за смартфона в лодке

Перини финишировал на третьем месте в мужской одиночной гонке, лидируя до половины дистанции. Однако после гонки он был исключен судьей, который, проверив сумку Перини, обнаружил в ней смартфон. Правила соревнований запрещают наличие на лодке приборов, способных поддерживать связь с внешним миром. Федерация гребли Италии подала апелляцию, которая была отклонена. Теперь федерация готовится обжаловать это решение, обратившись в Исполнительный совет Всемирной федерации гребли.