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Гребец-паралимпиец Джакомо Перини лишился медали из-за смартфона в лодке

Ведомости

Итальянский гребец Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за смартфона в лодке. Об этом сообщила Федерация гребли Италии.

Перини финишировал на третьем месте в мужской одиночной гонке, лидируя до половины дистанции. Однако после гонки он был исключен судьей, который, проверив сумку Перини, обнаружил в ней смартфон. Правила соревнований запрещают наличие на лодке приборов, способных поддерживать связь с внешним миром. Федерация гребли Италии подала апелляцию, которая была отклонена. Теперь федерация готовится обжаловать это решение, обратившись в Исполнительный совет Всемирной федерации гребли.

После выбывания Перини бронзовую медаль получил многократный чемпион мира Эрик Хорри (Австралия), который закончил гонку на четвертом месте, отстав от итальянца почти на 7 секунд.

28 августа в столице Франции стартовали XVII летние Паралимпийские игры. Порядка 4400 спортсменов до 8 сентября разыграют 549 комплектов медалей в 22 дисциплинах. На Паралимпийских играх в Париже выступают 88 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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