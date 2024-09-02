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Суд проведет подготовку по иску Бакальчук о разводе 12 сентября

Ведомости

Савеловский суд Москвы 12 сентября проведет подготовку по иску основателя Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с супругом Владиславом Бакальчуком, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«В Савеловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 г. назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т. В. к Бакальчуку В. С.», – говорится в сообщении.

Заседание пройдет в 10:00, следует из карточки дела. Судьей назначена Анастасия Миронова.

Иск Татьяны Бакальчук о расторжении ее брака с Владиславом Бакальчуком суд зарегистрировал 30 июля. На следующий день суд вынес определение об оставлении заявления без движения. 26 августа суд повторно оставил иск без движения.

В середине июня Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).

После этого Владислав Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна заверила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании не принимал управленческих решений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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