Суд проведет подготовку по иску Бакальчук о разводе 12 сентября
Савеловский суд Москвы 12 сентября проведет подготовку по иску основателя Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с супругом Владиславом Бакальчуком, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«В Савеловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 г. назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т. В. к Бакальчуку В. С.», – говорится в сообщении.
Иск Татьяны Бакальчук о расторжении ее брака с Владиславом Бакальчуком суд зарегистрировал 30 июля. На следующий день суд вынес определение об оставлении заявления без движения. 26 августа суд повторно оставил иск без движения.
В середине июня Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).
После этого Владислав Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна заверила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании не принимал управленческих решений.