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Суд повторно оставил без движения иск Бакальчук о разводе с супругом

Ведомости

Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска о разводе, который был подан основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Бакальчук. Это следует из картотеки на сайте суда.

Такое определение могло быть вынесено по ходатайству одной из сторон, попросившей дать больше времени на устранение препятствий для принятия иска, пишет «РИА Новости».

Иск Татьяны Бакальчук о расторжении ее брака с Владиславом Бакальчуком суд зарегистрировал 30 июля. На следующий день суд вынес определение об оставлении заявления без движения.

В середине июня Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). После этого Владислав Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна заверила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании не принимал управленческие решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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