Суд повторно оставил без движения иск Бакальчук о разводе с супругом
Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска о разводе, который был подан основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Бакальчук. Это следует из картотеки на сайте суда.
Такое определение могло быть вынесено по ходатайству одной из сторон, попросившей дать больше времени на устранение препятствий для принятия иска, пишет «РИА Новости».
Иск Татьяны Бакальчук о расторжении ее брака с Владиславом Бакальчуком суд зарегистрировал 30 июля. На следующий день суд вынес определение об оставлении заявления без движения.
В середине июня Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). После этого Владислав Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна заверила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании не принимал управленческие решения.