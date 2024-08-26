Суд повторно оставил без движения иск Бакальчук о разводе с супругом

В середине июня Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). После этого Владислав Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна заверила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании не принимал управленческие решения.