Котяков: проходившие практику во время учебы студенты имеют зарплату на 11% выше
Студенты, которые во время обучения получили практический опыт, после выпуска из вуза имеют зарплату на 11% выше. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на мероприятии в РГСУ, посвященном Дню знаний.
«Ребята, которые попробовали себя на практике, по завершении высшего учебного заведения по статистике имеют на 11% заработную плату выше», – сказал он (цитата по ТАСС).
Котяков призвал начинать карьеру «с первых дней» в университете. Это позволяет получить практические навыки и применить их к академическим знаниям, а также понять, чем будешь заниматься в дальнейшем. Кроме того, практика во время учебы помогает налаживать контакт с работодателем. Минтруд совместно с вузами разрабатывает план мероприятий для того, чтобы студенты знакомились с будущими работодателями еще в университете.
В начале августа Минобрнауки подвело первые итоги приемной кампании 2024 г. Там отметили, что многие российские вузы уже закрыли набор на бюджет, а результаты приема этого года оказались лучше, чем прошлогодние. В российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. Было предусмотрено более 620 000 бюджетных мест, а региональным вузам было передано более 73% бюджетных мест.