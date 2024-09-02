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Котяков: проходившие практику во время учебы студенты имеют зарплату на 11% выше

Ведомости

Студенты, которые во время обучения получили практический опыт, после выпуска из вуза имеют зарплату на 11% выше. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на мероприятии в РГСУ, посвященном Дню знаний. 

«Ребята, которые попробовали себя на практике, по завершении высшего учебного заведения по статистике имеют на 11% заработную плату выше», – сказал он (цитата по ТАСС).

Котяков призвал начинать карьеру «с первых дней» в университете. Это позволяет получить практические навыки и применить их к академическим знаниям, а также понять, чем будешь заниматься в дальнейшем. Кроме того, практика во время учебы помогает налаживать контакт с работодателем. Минтруд совместно с вузами разрабатывает план мероприятий для того, чтобы студенты знакомились с будущими работодателями еще в университете.

В начале августа Минобрнауки подвело первые итоги приемной кампании 2024 г. Там отметили, что многие российские вузы уже закрыли набор на бюджет, а результаты приема этого года оказались лучше, чем прошлогодние. В российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. Было предусмотрено более 620 000 бюджетных мест, а региональным вузам было передано более 73% бюджетных мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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