Котяков: проходившие практику во время учебы студенты имеют зарплату на 11% выше

В начале августа Минобрнауки подвело первые итоги приемной кампании 2024 г. Там отметили, что многие российские вузы уже закрыли набор на бюджет, а результаты приема этого года оказались лучше, чем прошлогодние. В российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. Было предусмотрено более 620 000 бюджетных мест, а региональным вузам было передано более 73% бюджетных мест.