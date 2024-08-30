Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МГУ достиг 86

«Средний балл ЕГЭ у нас тоже несколько выше, чем в прошлом году, – 86. У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).