Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МГУ достиг 86
Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в МГУ на бюджет достиг 86 баллов. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в ходе пресс-конференции, посвященной презентации VIII выпуска Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета».
«Средний балл ЕГЭ у нас тоже несколько выше, чем в прошлом году, – 86. У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Как пишет агентство со ссылкой на презентацию ректора, в 2023 г. средний балл для поступления в МГУ на бюджет составил 84,94, в 2022 г. – 86,38 балла. Садовничий пояснил, что «колеблет» средний балл ЕГЭ изменение в принципах и критериях экзаменации школьников.
19 августа правительство России сообщило, что в российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. Было предусмотрено более 620 000 бюджетных мест, а региональным вузам было передано более 73% бюджетных мест.
14 августа Минобрнауки предложило урезать список олимпиад школьников для поступления на бюджет в высшие учебные заведения. Также ведомство может определить квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для поступающих без вступительных испытаний. В министерстве отметили, что в этом году приемные комиссии предоставили право на зачисление в вузы без экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников.