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Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МГУ достиг 86

Ведомости

Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в МГУ на бюджет достиг 86 баллов. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в ходе пресс-конференции, посвященной презентации VIII выпуска Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета».

«Средний балл ЕГЭ у нас тоже несколько выше, чем в прошлом году, – 86. У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как пишет агентство со ссылкой на презентацию ректора, в 2023 г. средний балл для поступления в МГУ на бюджет составил 84,94, в 2022 г. – 86,38 балла. Садовничий пояснил, что «колеблет» средний балл ЕГЭ изменение в принципах и критериях экзаменации школьников.

19 августа правительство России сообщило, что в российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. Было предусмотрено более 620 000 бюджетных мест, а региональным вузам было передано более 73% бюджетных мест.

14 августа Минобрнауки предложило урезать список олимпиад школьников для поступления на бюджет в высшие учебные заведения. Также ведомство может определить квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для поступающих без вступительных испытаний. В министерстве отметили, что в этом году приемные комиссии предоставили право на зачисление в вузы без экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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