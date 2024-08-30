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Рособрнадзор не поддержал идею круглогодичной пересдачи ЕГЭ

Ведомости

Возможность круглогодичной пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) не поддержали в Рособрнадзоре. Об этом сообщил замруководителя ведомства Игорь Круглинский на заседании в рамках обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

«Идея о реализации возможности круглогодичной пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах не нашла поддержки», – уточнил Круглинский.

Он пояснил, что создание таких центров требует значительных вложений, их работа также нарушит принцип равенства возможностей сдающих экзамены.

Участники обсуждения положительно оценили возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов, но разошлись во мнениях, стоит ли давать возможность выбирать лучший из двух результатов. Также была затронута проблема более раннего завершения приема заявлений от абитуриентов университетами, проводящими дополнительные вступительные испытания, до получения всеми поступающими результатов экзаменов.

29 февраля президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предусмотреть возможность по выбору самого ученика пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. 12 марта стало известно, что ученики, сдающие ЕГЭ досрочно, не смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании. В Рособрнадзоре объяснили, что необходимо внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, это может быть сделано в основной период.

По данным Рособрнадзора, на пересдаче ЕГЭ 73% школьников повысили свой результат. Из 105 000 школьников, которые пришли на пересдачу, 51% не преодолели минимальный порог в основной период сдачи экзамена. Из них во время дополнительного периода успешно пересдали экзамен 47% выпускников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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