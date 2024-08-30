Рособрнадзор не поддержал идею круглогодичной пересдачи ЕГЭ
Возможность круглогодичной пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) не поддержали в Рособрнадзоре. Об этом сообщил замруководителя ведомства Игорь Круглинский на заседании в рамках обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
«Идея о реализации возможности круглогодичной пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах не нашла поддержки», – уточнил Круглинский.
Он пояснил, что создание таких центров требует значительных вложений, их работа также нарушит принцип равенства возможностей сдающих экзамены.
Участники обсуждения положительно оценили возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов, но разошлись во мнениях, стоит ли давать возможность выбирать лучший из двух результатов. Также была затронута проблема более раннего завершения приема заявлений от абитуриентов университетами, проводящими дополнительные вступительные испытания, до получения всеми поступающими результатов экзаменов.
29 февраля президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предусмотреть возможность по выбору самого ученика пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. 12 марта стало известно, что ученики, сдающие ЕГЭ досрочно, не смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании. В Рособрнадзоре объяснили, что необходимо внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, это может быть сделано в основной период.
По данным Рособрнадзора, на пересдаче ЕГЭ 73% школьников повысили свой результат. Из 105 000 школьников, которые пришли на пересдачу, 51% не преодолели минимальный порог в основной период сдачи экзамена. Из них во время дополнительного периода успешно пересдали экзамен 47% выпускников.