Рособрнадзор не поддержал идею круглогодичной пересдачи ЕГЭ

29 февраля президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предусмотреть возможность по выбору самого ученика пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. 12 марта стало известно, что ученики, сдающие ЕГЭ досрочно, не смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании. В Рособрнадзоре объяснили, что необходимо внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, это может быть сделано в основной период.