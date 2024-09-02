На «Госуслугах» стали доступны электронные студенческие билеты и зачетки 76 вузов

Электронный студенческий появится в приложении в виде QR-кода после его оформления на сайте. Проверяющий отсканирует его, чтобы подтвердить право на скидку при походе в музей, на выставку, при проезде в общественном транспорте и пр. или одобрить проход на территорию института. Ведомство подчеркивает, что электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их.