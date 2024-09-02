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На «Госуслугах» стали доступны электронные студенческие билеты и зачетки 76 вузов

Ведомости

Студенческие и зачетные книжки можно хранить на портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») в электронном виде, предъявить студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

В ведомстве уточнили, что более 640 000 студентов из 76 вузов уже могут воспользоваться новым сервисом. Еще более 90 вузов планируют подключить эту возможность до 2024 г. Как заявляет ведомство, электронный студенческий будет доступен каждому четвертому студенту, аспиранту или ординатору в РФ. Так, документы можно загрузить в разделе «Образование» на «Госуслугах».

Электронный студенческий появится в приложении в виде QR-кода после его оформления на сайте. Проверяющий отсканирует его, чтобы подтвердить право на скидку при походе в музей, на выставку, при проезде в общественном транспорте и пр. или одобрить проход на территорию института. Ведомство подчеркивает, что электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их.

О возможности появления электронных студенческих билетов стало известно еще в ноябре 2023 г. Минцифры пошло путем упрощения и не стало создавать новое облачное решение для вузов, посчитали эксперты, опрошенные «Ведомостями».

2 сентября сообщалось, что россияне готовы тратить на обучение в вузе 234 000 руб. в год. Общую сумму вложений в непрерывное образование люди оценивают в среднем в 1,34 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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