Экс-замглавы цифрового развития Паршину продлили арест на полгода
Бывшему замминистра цифрового развития Максиму Паршину продлили заключение под стражей до 12 февраля 2025 г., передает корреспондент «Ведомостей» из зала Хамовнического суда Москвы, где состоялось первое заседание с его участием. На предыдущие два заседания Паршина не доставили из СИЗО. 12 октября 2024 г. истекал срок содержания в следственном изоляторе в качестве меры пресечения.
Паршин был задержан 13 июля 2023 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от гендиректора и совладельца «БФТ-холдинга» Александра Моносова. 30 июня 2024 г. Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) пришло к выводу, что чиновник получил деньги в размере 3,75 млн руб. за содействие в выделении гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). 26 июля 2023 г. Мосгорсуд отправил чиновника в СИЗО, однако он свою вину в получении взятки не признал.
Паршин занимал должность замминистра цифрового развития с 2018 г. по июль 2023 г. До этого он был директором департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. В Минцифры он курировал одно из ключевых направлений по импортозамещению софта, координировал деятельность РФРИТ, отвечающего за выбор приоритетных проектов и выдачу им грантов. 20 июля 2023 г. исполнение обязанностей Паршина взял на себя другой замминистра цифрового развития Андрей Заренин.
20 августа в Хамовническом суде Москвы появилось подтверждение об окончании следственных действий по делу о взяточничестве. Ранее сообщалось, что следствие отпустило из-под стражи Моносова. Это один из редких случаев, когда обвиняемому в тяжком коррупционном преступлении смягчили меру пресечения, сообщал ТАСС в конце августа. Статья 291 УК РФ (дача взятки), по которой обвиняется Моносов, предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.
Партнеры Паршина и Моносова заявляли порталу TAdviser в конце июня 2024 г., что единолично распорядиться деньгами фонда заместитель главы Минцифры не мог при всем желании. По их словам, чиновник лишь рекомендовал тот или иной проект комиссии, состоящей из приглашенных профильных экспертов, но его собственный голос «оставался только совещательным». Адвокат Моносова Денис Саушкин также указывал порталу на то, что в деле могут быть нестыковки: грант БФТ был выдан в декабре 2022 г., а передача взятки, по версии следствия, произошла только через полгода после этого.