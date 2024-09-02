Экс-замглавы цифрового развития Паршину продлили арест на полгода

Партнеры Паршина и Моносова заявляли порталу TAdviser в конце июня 2024 г., что единолично распорядиться деньгами фонда заместитель главы Минцифры не мог при всем желании. По их словам, чиновник лишь рекомендовал тот или иной проект комиссии, состоящей из приглашенных профильных экспертов, но его собственный голос «оставался только совещательным». Адвокат Моносова Денис Саушкин также указывал порталу на то, что в деле могут быть нестыковки: грант БФТ был выдан в декабре 2022 г., а передача взятки, по версии следствия, произошла только через полгода после этого.