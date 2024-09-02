МВД: День знаний в российских школах прошел без происшествий
Безопасность в школах России в День знаний обеспечивали порядка 102 000 сотрудников полиции, нарушений общественного порядка допущено не было. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, прошли более чем в 48 000 российских школ. Кроме полицейских, к охране общественного порядка привлекались военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных предприятий и общественных объединений правоохранительной направленности. На прилегающих территориях работали сотрудники Госавтоинспекции.
По словам Волк, накануне праздничных мероприятий сотрудники МВД и других профильных служб проверили защищенность школ и их готовность к занятиям.
Новый учебных год начался в российских школах 2 сентября. В этот день президент Владимир Путин посетил Кызыл, где пообщался с тувинскими школьниками во время открытого урока «Разговоры о важном». Встреча с учениками проходила в новой школе №20 им. героев Отечества. Глава государства рассказал детям о своем распорядке дня, рыбалке, Украине и партнерстве с Китаем. Путин также вспомнил о школьниках из Курской, Брянской и Белгородской областей, «которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах». Он подчеркнул, что Вооруженные силы России делают все, чтобы нормальная жизнь в этих регионах восстановилась.