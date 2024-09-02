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МВД: День знаний в российских школах прошел без происшествий

Ведомости

Безопасность в школах России в День знаний обеспечивали порядка 102 000 сотрудников полиции, нарушений общественного порядка допущено не было. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, прошли более чем в 48 000 российских школ. Кроме полицейских, к охране общественного порядка привлекались военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных предприятий и общественных объединений правоохранительной направленности. На прилегающих территориях работали сотрудники Госавтоинспекции.

По словам Волк, накануне праздничных мероприятий сотрудники МВД и других профильных служб проверили защищенность школ и их готовность к занятиям.

День знаний: как школьники встретили начало нового учебного года
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2 сентября в российских школах начался новый учебных год. В Москве «в целях безопасности» большинство праздничных мероприятий прошло в помещениях и без родителей. / Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Новый учебных год начался в российских школах 2 сентября. В этот день президент Владимир Путин посетил Кызыл, где пообщался с тувинскими школьниками во время открытого урока «Разговоры о важном». Встреча с учениками проходила в новой школе №20 им. героев Отечества. Глава государства рассказал детям о своем распорядке дня, рыбалке, Украине и партнерстве с Китаем. Путин также вспомнил о школьниках из Курской, Брянской и Белгородской областей, «которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах». Он подчеркнул, что Вооруженные силы России делают все, чтобы нормальная жизнь в этих регионах восстановилась.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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