Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 20% за неделю
Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 20% с 26 августа по 1 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 14,73. Рост заболеваемости наблюдается в 67 регионах, в том числе в 18 субъектах более, чем в среднем по стране.
Увеличение госпитализаций наблюдалось в 45 субъектах России – их число выросло на 52,3% до 2959 человек. За неделю выздоровели 17 503 человека, что на 34,8% больше по сравнению с прошлой неделей. 28 человек умерли от инфекции.
В середине августа Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость коронавирусом в России растет в связи с сезонностью и ситуация остается стабильной. Всплеск связан с изменениями в погоде и повышенной активностью людей в то время, как заканчиваются отпуска и летние каникулы.