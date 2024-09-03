Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 20% за неделю

В середине августа Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость коронавирусом в России растет в связи с сезонностью и ситуация остается стабильной. Всплеск связан с изменениями в погоде и повышенной активностью людей в то время, как заканчиваются отпуска и летние каникулы.