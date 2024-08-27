Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 33% за неделю
Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 33,3% с 19 по 25 августа, сообщает Федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 12,28. Рост заболеваемости наблюдается в 75 регионах, в том числе в 18 субъектах более, чем в среднем по стране.
За неделю были госпитализированы 1943 человека, что на 37,9% больше, чем неделей ранее. Число получающих лечение в стационаре выросло в 51 регионе, в 21-м из них рост наблюдается больше, чем в среднем по стране.
Количество выздоровевших от коронавируса выросло на 22,9% за неделю (12 981 человек). Умерли от инфекции 17 человек.
В середине августа Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость коронавирусом в России растет в связи с сезонностью, и ситуация остается стабильной. Всплеск связан с изменениями в погоде и повышенной активностью людей в то время, как заканчиваются отпуска и летние каникулы.