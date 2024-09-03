СК попросил об аресте замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова
235-й военный гарнизонный суд Москвы получил от следствия ходатайство об аресте заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении генерал-майора Муминджанова», – сказали в суде, добавив, что заседание назначено на 17:30 мск.
2 сентября Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении Муминджанова. Он подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Муминджанова могут лишить свободы на срок от восьми до 15 лет.
По данным следствия, подозреваемый способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это он получил взятку на общую сумму свыше 20 млн руб.