СКР возбудил дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом

СКР возбудил дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округомОн подозревается в получении взятки в особо крупном размере
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – говорится в сообщении.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это он получил взятку на общую сумму свыше 20 млн руб., утверждают в СКР.
Следователи обнаружили в собственности Муминджанова и членов его семьи многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых сейчас проверяется.
11 июня депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что российские военнослужащие в зоне спецоперации вынуждены покупать обмундирование самостоятельно, поскольку качество выдаваемого в армии оставляет желать лучшего. По его словам, «армия сегодня похожа на партизанский отряд». После этого, в начале июля, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров провел проверку подготовки контрактников на полигонах Московского военного округа и сообщил, что военнослужащие имеют всю необходимую экипировку и обмундирование. Он также подчеркнул, что в зону специальной военной операции бойцы отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования.
В конце июля министр обороны России Андрей Белоусов также посетил один из полигонов Ленинградского военного округа, где проверил организацию боевой подготовки военнослужащих. Ему показали подготовку специалистов по различным военно-учетным специальностям младшего командного состава и военных, которые только что подписали контракт с Минобороны.