СКР возбудил дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом

11 июня депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что российские военнослужащие в зоне спецоперации вынуждены покупать обмундирование самостоятельно, поскольку качество выдаваемого в армии оставляет желать лучшего. По его словам, «армия сегодня похожа на партизанский отряд». После этого, в начале июля, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров провел проверку подготовки контрактников на полигонах Московского военного округа и сообщил, что военнослужащие имеют всю необходимую экипировку и обмундирование. Он также подчеркнул, что в зону специальной военной операции бойцы отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования.