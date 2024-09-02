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СКР возбудил дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом

Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере
Ведомости

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это он получил взятку на общую сумму свыше 20 млн руб., утверждают в СКР.

Следователи обнаружили в собственности Муминджанова и членов его семьи многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых сейчас проверяется.

11 июня депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что российские военнослужащие в зоне спецоперации вынуждены покупать обмундирование самостоятельно, поскольку качество выдаваемого в армии оставляет желать лучшего. По его словам, «армия сегодня похожа на партизанский отряд». После этого, в начале июля, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров провел проверку подготовки контрактников на полигонах Московского военного округа и сообщил, что военнослужащие имеют всю необходимую экипировку и обмундирование. Он также подчеркнул, что в зону специальной военной операции бойцы отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования.

В конце июля министр обороны России Андрей Белоусов также посетил один из полигонов Ленинградского военного округа, где проверил организацию боевой подготовки военнослужащих. Ему показали подготовку специалистов по различным военно-учетным специальностям младшего командного состава и военных, которые только что подписали контракт с Минобороны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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