Суд арестовал имущество дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова

По информации агентства, арест наложен на квартиру. Сам суд проходит по апелляции Кузнецова. Кадровик жаловался на получение следствием данных о его семье без его ведома. По его словам, именно из-за этого имущество дочери и было арестовано. Суд жалобу генерала отклонил.