Суд арестовал имущество дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова
235-й гарнизонный военный суд наложил арест на имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, так как он проходит по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.
По информации агентства, арест наложен на квартиру. Сам суд проходит по апелляции Кузнецова. Кадровик жаловался на получение следствием данных о его семье без его ведома. По его словам, именно из-за этого имущество дочери и было арестовано. Суд жалобу генерала отклонил.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Общая сумма взяток генералу участком и домом составляет более 30,5 млн руб. Согласно версии гособвинения, Кузнецов получил взятку от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна, который лично передал генералу земельный участок и жилой дом стоимостью более 7 млн руб.
Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы.