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Суд арестовал имущество дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова

Ведомости

235-й гарнизонный военный суд наложил арест на имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, так как он проходит по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.

По информации агентства, арест наложен на квартиру. Сам суд проходит по апелляции Кузнецова. Кадровик жаловался на получение следствием данных о его семье без его ведома. По его словам, именно из-за этого имущество дочери и было арестовано. Суд жалобу генерала отклонил.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Общая сумма взяток генералу участком и домом составляет более 30,5 млн руб. Согласно версии гособвинения, Кузнецов получил взятку от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна, который лично передал генералу земельный участок и жилой дом стоимостью более 7 млн руб.

Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы.

8 августа ТАСС сообщал, что Кузнецов сотрудничает со следствием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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