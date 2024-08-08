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Арестованный главный кадровик Минобороны сотрудничает со следствием

Ведомости

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении особо крупной взятки, сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и материалы дела.

«Кузнецов не отказывался от дачи показаний, он был дважды допрошен – сначала как подозреваемый, потом – как обвиняемый. Он сотрудничает с органами следствия», – сообщил источник.

В материалах уголовного дела указано, что Кузнецов дал показания на второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Леву Мартиросяна.

«Органы предварительного следствия проверили причастность Мартиросяна к совершению преступления, она подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, в том числе показаниями обвиняемого Кузнецова», – цитирует агентство документ от 14 мая.

Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Общая сумма взяток генералу участком и домом составляет более 30,5 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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