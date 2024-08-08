Арестованный главный кадровик Минобороны сотрудничает со следствием
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении особо крупной взятки, сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и материалы дела.
«Кузнецов не отказывался от дачи показаний, он был дважды допрошен – сначала как подозреваемый, потом – как обвиняемый. Он сотрудничает с органами следствия», – сообщил источник.
В материалах уголовного дела указано, что Кузнецов дал показания на второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Леву Мартиросяна.
«Органы предварительного следствия проверили причастность Мартиросяна к совершению преступления, она подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, в том числе показаниями обвиняемого Кузнецова», – цитирует агентство документ от 14 мая.
Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Общая сумма взяток генералу участком и домом составляет более 30,5 млн руб.