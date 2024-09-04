Патриарх Кирилл выступит на Петербургском культурном форуме
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые выступит с лекцией на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.
«11 сентября мы услышим лекцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это отличительное событие форума этого года», – заявила Голикова.
Юбилейный X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур состоится 12-14 сентября, темой форума станет «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?», а основными площадками – Главный штаб Эрмитажа и Капелла Санкт-Петербурга.
Первый Санкт-Петербургский международный культурный форум прошел 9-11 ноября 2012 г. в Михайловском театре по инициативе комитета по культуре Санкт-Петербурга. 30 июля 2013 г. занимавший тогда пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о правительственной поддержке форума. В 2023 г. форум получил название «Форум объединенных культур». Его организаторы – правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.