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Патриарх Кирилл выступит на Петербургском культурном форуме

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые выступит с лекцией на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

«11 сентября мы услышим лекцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это отличительное событие форума этого года», – заявила Голикова.

Юбилейный X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур состоится 12-14 сентября, темой форума станет «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?», а основными площадками – Главный штаб Эрмитажа и Капелла Санкт-Петербурга.

Первый Санкт-Петербургский международный культурный форум прошел 9-11 ноября 2012 г. в Михайловском театре по инициативе комитета по культуре Санкт-Петербурга. 30 июля 2013 г. занимавший тогда пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о правительственной поддержке форума. В 2023 г. форум получил название «Форум объединенных культур». Его организаторы – правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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