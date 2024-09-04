Патриарх Кирилл выступит на Петербургском культурном форуме

Первый Санкт-Петербургский международный культурный форум прошел 9-11 ноября 2012 г. в Михайловском театре по инициативе комитета по культуре Санкт-Петербурга. 30 июля 2013 г. занимавший тогда пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о правительственной поддержке форума. В 2023 г. форум получил название «Форум объединенных культур». Его организаторы – правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.