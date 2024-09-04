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Путин поддержал идею введения упрощенных виз для посещения Дальнего Востока

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по облегченному визовому режиму для посещения иностранными гражданами дальневосточных регионов России. Об этом глава государства заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

На встрече с модераторами панельных дискуссий форума один из участников беседы предложил упростить условия для въезда иностранцев в Россию, пишет ТАСС. Он отметил, что можно сократить анкету, которая сейчас включает около 50 вопросов.

«Это все возможно сделать. Уверяю вас, это возможно», – сказал Путин. 

Со временем для жителей Юго-Восточной Азии можно вовсе отменить визу или сделать ее бесплатной и многократной, указал собеседник главы государства. Президент попросил зафиксировать инициативу.

Путин поддержал предложения по увеличению доступности регионов Дальнего Востока для туристов и иностранцев, передает также Кремль. Речь идет о развитии парка малой авиации и расширении перечня дальневосточных портов, куда могут заходить круизные лайнеры, а также пунктов схода туристов на берег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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