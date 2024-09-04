Путин поддержал идею введения упрощенных виз для посещения Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по облегченному визовому режиму для посещения иностранными гражданами дальневосточных регионов России. Об этом глава государства заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
На встрече с модераторами панельных дискуссий форума один из участников беседы предложил упростить условия для въезда иностранцев в Россию, пишет ТАСС. Он отметил, что можно сократить анкету, которая сейчас включает около 50 вопросов.
«Это все возможно сделать. Уверяю вас, это возможно», – сказал Путин.
Со временем для жителей Юго-Восточной Азии можно вовсе отменить визу или сделать ее бесплатной и многократной, указал собеседник главы государства. Президент попросил зафиксировать инициативу.
Путин поддержал предложения по увеличению доступности регионов Дальнего Востока для туристов и иностранцев, передает также Кремль. Речь идет о развитии парка малой авиации и расширении перечня дальневосточных портов, куда могут заходить круизные лайнеры, а также пунктов схода туристов на берег.