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Памфилова: 920 000 избирателей подали заявки на участие в ДЭГ

Ведомости

Около 920 000 избирателей подали заявки на участие в электронном дистанционном голосовании на сентябрьских выборах в 25 регионах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

550 000 человек подали заявки на голосование с помощью механизма «мобильный избиратель», добавила глава ЦИК.

Памфилова напомнила, что в случае с Москвой онлайн-голосование будет проходить на собственной городской платформе и заявление необходимо подавать через терминал. По словам главы ЦИК, их в городе будет около 6000.

3 сентября глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов сообщил, что при тестировании системы электронного голосования не было выявлено ошибок. Директор направления ПАО «Ростелеком», конструктор ПТК ДЭГ Дмитрий Кузнецов рассказал, что 5 сентября состоится процедура разделения ключей зашифрования в Центризбиркоме. Процесс подписания открытых ключей зашифрования электронной подписью будет публичным, его будет транслировать ЦИК РФ. Это новшество связано с вопросами безопасности, так как ключ зашифрования передается в ПТК ДЭГ на флешке и хранится в течение нескольких часов под камерами наблюдения.

В единый день голосования (ЕДГ) с 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще 4 субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы 3 кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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