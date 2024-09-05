Памфилова: 920 000 избирателей подали заявки на участие в ДЭГ
Около 920 000 избирателей подали заявки на участие в электронном дистанционном голосовании на сентябрьских выборах в 25 регионах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
550 000 человек подали заявки на голосование с помощью механизма «мобильный избиратель», добавила глава ЦИК.
Памфилова напомнила, что в случае с Москвой онлайн-голосование будет проходить на собственной городской платформе и заявление необходимо подавать через терминал. По словам главы ЦИК, их в городе будет около 6000.
3 сентября глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов сообщил, что при тестировании системы электронного голосования не было выявлено ошибок. Директор направления ПАО «Ростелеком», конструктор ПТК ДЭГ Дмитрий Кузнецов рассказал, что 5 сентября состоится процедура разделения ключей зашифрования в Центризбиркоме. Процесс подписания открытых ключей зашифрования электронной подписью будет публичным, его будет транслировать ЦИК РФ. Это новшество связано с вопросами безопасности, так как ключ зашифрования передается в ПТК ДЭГ на флешке и хранится в течение нескольких часов под камерами наблюдения.
В единый день голосования (ЕДГ) с 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще 4 субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы 3 кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений и т. д.