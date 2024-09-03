При тестировании федерального ДЭГа не было выявлено ошибок
Тренировка федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошла успешно. Ошибок в системе выявлено не было. В тестировании приняло участие 11% от избирателей, подавших заявление на ДЭГ. Об этом сообщил глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов на итоговом семинаре для наблюдателей.
По информации Артамонова, в ходе тренировки значимых происшествий или жалоб со стороны избирателей в ТИК ДЭГ не было: практически все пришедшие обращения были связаны с техническими вопросами или уточнением персональных данных.
Директор направления ПАО «Ростелеком», конструктор ПТК ДЭГ Дмитрий Кузнецов рассказал, что 5 сентября состоится процедура разделения ключей зашифрования в Центризбиркоме. Процесс подписания открытых ключей зашифрования электронной подписью будет публичным, его будет транслировать ЦИК РФ. Это новшество связано с вопросами безопасности, так как ключ зашифрования передается в ПТК ДЭГ на флешке и хранится в течение нескольких часов под камерами наблюдения.
Кузнецов также отметил, что, по данным на утро 2 сентября, на голосование через федеральную систему ДЭГа подано почти 865 000 заявлений. Эта цифра не окончательная, однако, по словам Кузнецова, она уже «впечатляет».
В единый день голосования (ЕДГ) с 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще 4 субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы 3 кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений и т. д.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предположил, что ДЭГ может воспользовать глава государства Владимир Путин – ранее он уже использовал электронный способ. Поэтому нельзя исключать, что так же будет и на этот раз.