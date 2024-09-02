Путин может воспользоваться электронным голосованием на сентябрьских выборах

В единый день голосования (ЕДГ) с 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще 4 субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы 3 кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений и т. д.