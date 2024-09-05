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Суд приговорил экс-главу Транснационального банка Кононова к 12 годам

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего председателя совета директоров Транснационального банка (ТБ) Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы по делу о хищении. Об этом сообщает ТАСС.

Кононов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с выплатой штрафа в размере 1 млн руб.

«Ведомости» в 2021 г. писали, что известный хоккеист Александр Радулов около 10 лет переводил зарплату в ТБ. Как рассказывал его адвокат Роман Худяков, спортсмен переводил весь заработок в банк с отозванной лицензией, поскольку доверял Кононову. Топ-менеджер якобы уверял Радулова, что «деньги все еще работают».

Расследование уголовного дела МВД начало в 2018 г., когда к следователям обратились вкладчики банка с заявлением о хищении у них 200 млн руб. Эти средства, по версии МВД, были похищены в 2014 г. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Впоследствии к потерпевшим присоединился Радулов и ГК АСВ. 

2 сентября «Ведомости» со ссылкой на официального представителя столичной прокуратуры Людмилу Нефедову писали, что гособвинитель запросил Кононову по делу о хищении 1,5 млрд руб. наказание в виде 14 лет в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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