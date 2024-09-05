Суд приговорил экс-главу Транснационального банка Кононова к 12 годам

Расследование уголовного дела МВД начало в 2018 г., когда к следователям обратились вкладчики банка с заявлением о хищении у них 200 млн руб. Эти средства, по версии МВД, были похищены в 2014 г. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Впоследствии к потерпевшим присоединился Радулов и ГК АСВ.