Суд приговорил экс-главу Транснационального банка Кононова к 12 годам
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего председателя совета директоров Транснационального банка (ТБ) Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы по делу о хищении. Об этом сообщает ТАСС.
Кононов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с выплатой штрафа в размере 1 млн руб.
«Ведомости» в 2021 г. писали, что известный хоккеист Александр Радулов около 10 лет переводил зарплату в ТБ. Как рассказывал его адвокат Роман Худяков, спортсмен переводил весь заработок в банк с отозванной лицензией, поскольку доверял Кононову. Топ-менеджер якобы уверял Радулова, что «деньги все еще работают».
Расследование уголовного дела МВД начало в 2018 г., когда к следователям обратились вкладчики банка с заявлением о хищении у них 200 млн руб. Эти средства, по версии МВД, были похищены в 2014 г. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Впоследствии к потерпевшим присоединился Радулов и ГК АСВ.
2 сентября «Ведомости» со ссылкой на официального представителя столичной прокуратуры Людмилу Нефедову писали, что гособвинитель запросил Кононову по делу о хищении 1,5 млрд руб. наказание в виде 14 лет в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн руб.