Обвинение просит до 14 лет по делу о хищении 1,5 млрд руб. у хоккеиста Радулова

Изначально материалы уголовного дела должен был рассматривать Мещанский суд, но, как писал «Коммерсантъ», уголовное дело по ходатайству адвокатов было перенесено в Замоскворецкий суд по подсудности. «Ведомости» в 2021 г. писали, что хоккеист около 10 лет переводил зарплату в ТБ. Как рассказывал его адвокат Роман Худяков, его доверитель на протяжении стольких лет переводил весь свой заработок в банк с отозванной лицензией, потому что доверял Кононову. Последний руководил банком с 2008 г. и уверял спортсмена, что «деньги все еще работают». По словам адвоката, Кононов вошел в доверие к хоккеисту и обманул его. За восемь лет Радулов перевел в банк около $20 млн (в переводе на рубли сумму оценили в 1,5 млрд руб.).