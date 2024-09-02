Обвинение просит до 14 лет по делу о хищении 1,5 млрд руб. у хоккеиста Радулова

Обвинение просит до 14 лет по делу о хищении 1,5 млрд руб. у хоккеиста РадуловаСуд 5 сентября огласит приговор экс-руководителям Транснационального банка
Государственный обвинитель запросил наказание для бывших топ-менеджеров Транснационального банка (ТБ) по делу о хищении 1,5 млрд руб. у известного хоккеиста Александра Радулова. Бывшего председателя совета директоров ТБ Сергея Кононова прокурор просит приговорить к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб., рассказала «Ведомостям» официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Его помощнику Роману Швецу и замначальника клиентского отдела банка Елене Пантелеевой гособвинитель запросил наказание мягче: по семь лет колонии аналогичного режима.
Изначально материалы уголовного дела должен был рассматривать Мещанский суд, но, как писал «Коммерсантъ», уголовное дело по ходатайству адвокатов было перенесено в Замоскворецкий суд по подсудности. «Ведомости» в 2021 г. писали, что хоккеист около 10 лет переводил зарплату в ТБ. Как рассказывал его адвокат Роман Худяков, его доверитель на протяжении стольких лет переводил весь свой заработок в банк с отозванной лицензией, потому что доверял Кононову. Последний руководил банком с 2008 г. и уверял спортсмена, что «деньги все еще работают». По словам адвоката, Кононов вошел в доверие к хоккеисту и обманул его. За восемь лет Радулов перевел в банк около $20 млн (в переводе на рубли сумму оценили в 1,5 млрд руб.).
Расследованием этого уголовного дела МВД занялось еще в 2018 г. Тогда к следователям обратились вкладчики банка по относительно небольшой сумме хищения – чуть более 200 млн руб. Эти средства, по версии МВД, были похищены в 2014 г. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Но впоследствии к потерпевшим присоединился Радулов. Потерпевшим лицом по делу кроме хоккеиста признана ГК АСВ. Прокурор в ходе прений сторон просил удовлетворить заявленные от них гражданские иски в полном объеме. Оглашение приговора подсудимым состоится 5 сентября, следует из картотеки.
В июне 2024 г. 37-летний двукратный чемпион мира по хоккею Радулов перешел в «Локомотив». Хоккеист заключил с ярославской командой однолетнее соглашение. По информации издания «Чемпионат», его зарплата составит 70 млн руб. без учета «небольшой бонусной части». Последним клубом Радулова был казанский «Ак барс». Также в Континентальной хоккейной лиге он выступал за уфимский «Салават Юлаев» (2008–2012 гг.) и ЦСКА (2012–2016 гг.). С «Салаватом» в сезоне 2010/11 Радулов выиграл Кубок Гагарина.
Процесс над бывшими топ-менеджерами банка у судьи Юрия Рахматова занял 1,5 года – с марта 2023 г.
Кононов, Швец и Пантелеева не единственные руководители кредитной организации, которые попали под уголовное преследование. В июле 2022 г. Мещанский райсуд в особом порядке (т. е. с признанием вины) уже приговорил к четырем годам условно еще одного фигуранта этого дела – экс-президента ТБ Анну Бондарук, отмечал «Коммерсантъ». Фабула уголовных дел совпадает – в материалах фигурировали одинаковые обстоятельства.
Примечательно, что Радулов уже отсудил в арбитражном суде у Кононова потерянные деньги. В сентябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования спортсмена: взыскал с экс-банкира более $18,8 млн основного долга, более $ 2,6 млн договорных процентов и более $3,6 млн процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суд установил, что в 2015 г., на следующий день после отзыва у банка лицензии, Радулов и Кононов заключили соглашение из двух частей. Топ-менеджер продал потерпевшему компанию ООО «Дисконт центр XXI» за 4 млн руб. и обязался выплатить в течение трех лет $18,8 млн (позже срок соглашения увеличили на один год). Радулов согласно сделке должен был вернуть обратно компанию «Дисконт центр XXI» после выплаты ему денег. Но Кононов так с ним и не расплатился.
Апелляционная и кассационная инстанции поддержали это взыскание в пользу хоккеиста.