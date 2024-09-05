СК возбудил дело о мошенничестве в отношении бывшего замминистра МЧС России
Против бывшего замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Барышев подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, с 2017 по 2019 гг. Барышев изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн руб. Суд наложил арест на похищенную Барышевым квартиру.
5 сентября главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России сообщило об аресте бывших сотрудников Минобороны России по делу о взятке в 7,7 млн руб. По делу были задержаны экс-сотрудники Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковник запаса Андрей Чекмазов и полковник запаса Дмитрий Фомин. Дело расследуется также в отношении заместителя гендиректора АО «Оборонтест» Александра Сухарева.
3 сентября военный суд Москвы арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятке. По данным следствия, Муминджанов за взятки способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации.
29 августа военный суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова по делу об обогащении за счет парка «Патриот» в 2021-2024 гг. Кроме того, как полагает СК, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка. 30 августа агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также сообщило, что по уголовному делу следователи допросили супругу и двух сыновей фигуранта.