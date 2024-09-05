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СК возбудил дело о мошенничестве в отношении бывшего замминистра МЧС России

Ведомости

Против бывшего замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Барышев подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2017 по 2019 гг. Барышев изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн руб. Суд наложил арест на похищенную Барышевым квартиру.

5 сентября главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России сообщило об аресте бывших сотрудников Минобороны России по делу о взятке в 7,7 млн руб. По делу были задержаны экс-сотрудники Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковник запаса Андрей Чекмазов и полковник запаса Дмитрий Фомин. Дело расследуется также в отношении заместителя гендиректора АО «Оборонтест» Александра Сухарева.

3 сентября военный суд Москвы арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятке. По данным следствия, Муминджанов за взятки способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации.

29 августа военный суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова по делу об обогащении за счет парка «Патриот» в 2021-2024 гг. Кроме того, как полагает СК, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка. 30 августа агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также сообщило, что по уголовному делу следователи допросили супругу и двух сыновей фигуранта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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